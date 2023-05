Hogwarts Legacy : La version Switch est encore reportée, pas de sortie avant novembre

On l’attendait pour ce 25 juillet, mais finalement, la version Switch va demander un peu plus de temps de travail pour Avalanche Software. Elle ne sortira que le 14 novembre, ce qui est tout de même un sacré report.

Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.

Available now on PS5 & PS4, Xbox X|S & Xbox One, and PC. pic.twitter.com/nADIeNbMvw

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 12, 2023