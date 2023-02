Hogwarts Legacy : Un premier patch est là sur PC et Xbox Series, mais la version PS5 doit encore attendre

Malgré ses nombreux reports, Hogwarts Legacy ne s’est pas lancé sans quelques problèmes techniques, comme à peu près tous les mondes ouverts sortis ces dernières années. C’est pourquoi Avalanche Software est déjà au travail sur plusieurs patchs, avec le premier qui est sorti il y a quelques heures dans l’espoir de régler les problèmes les plus urgents. Du moins sur les versions PC et Xbox Series, puisque la version PS5 n’aura droit à sa mise à jour qu’un peu plus tard.

Xbox Series X and PC players, expect a patch today that resolves a number of bugs and performance issues!

PS5 players, due to some unforeseen issues, we're targeting later this week to get your patch to you. Thanks for your patience! https://t.co/hPF39oNyGz

