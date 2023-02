Hogwarts Legacy : Le studio confirme qu’aucun DLC n’est prévu

Avec son grand monde ouvert et tous les secrets bien cachés de Poudlard, Hogwarts Legacy dispose déjà d’un contenu qui a de quoi vous occuper durant plusieurs dizaines d’heures, ce qui n’empêche pas les fans de cet univers d’en demander encore un peu plus. Avec les ventes colossales que le jeu semble afficher, il était légitime de se demander si Avalanche Software n’allait pas se mettre au travail sur un DLC pour venir contenter tout le monde, aussi bien son éditeur Warner Bros que celles et ceux qui voudraient rester un peu plus longtemps dans le Wizarding World. Mais pour le moment, ce n’est pas dans les plans.

Pas de nouveau contenu en vue

Face à toutes les polémiques qui entourent le jeu, le studio avait bien pris le temps de préciser qu’aucune microtransaction n’était au programme, histoire de ne pas ajouter de l’huile sur le feu. Mais même aucun DLC narratif n’est prévu selon Alan Tew, réalisateur du jeu, qui a été interrogé à ce sujet lors du IGN Fan Fest :

« Nous avons été vraiment occupés sur le fait de donner vie à Hogwarts Legacy, alors pour le moment, il n’y a aucun plan concernant un DLC. »

Etant donné que le studio doit toujours plancher sur les versions PS4, Xbox One et Switch, son attention doit être ailleurs, et il serait naïf de ne pas penser qu’un Hogwarts Legacy 2 pourrait devenir ensuite la nouvelle priorité. On imagine que c’est en tout cas ce à quoi Warner Bros doit penser en comptant tous les billets verts récoltés par le titre.

Hogwarts Legacy est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.