Hideo Kojima donne son avis sur l’IA, qui ne serait bonne à utiliser que sur certaines tâches

Les tâches créatives, c’est non, mais le reste…

C’est lors d’une interview chez Wired que Hideo Kojima est revenu sur cette question qui enflamme les débats dans l’industrie. Pour le créateur japonais, l’IA peut être « une amie », cependant, il n’est pas question pour lui de l’utiliser pour la partie créative :

« Beaucoup de gens utilisent l’IA dans leur travail créatif pour trouver des idées, mais je la considère davantage comme une amie. Je dirigerais la partie créative et utiliserais l’IA pour optimiser l’efficacité. J’aimerais que l’IA gère les tâches fastidieuses, ce qui réduirait les coûts et les délais. Il s’agit davantage de co-créer avec l’IA que de simplement l’utiliser. »

En somme, n’utiliser l’IA qu’à des endroits précis, qui rendaient autrefois le travail plus compliqué et plus long. Reste que cela pose toujours des questions dans la mesure où des personnes étaient employées pour ces tâches, aussi rébarbatives soient-elles. Une chose est en tout cas certaine, ce n’est pas demain que Kojima laissera une IA avoir des idées à sa place.