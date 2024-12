Hi-Fi Rush : Le réalisateur du jeu veut « chérir » la licence tout en s’attaquant à de nouveaux défis

Hi-Fi Rush 2 sera-t-il vraiment le prochain jeu de Tango GameWorks ? C’est l’hypothèse la plus probable, même si le studio compte d’autres licences dans son portfolio. Colin Mack affirme que même si des idées ont été avancées pour cette suite, le studio considère encore toutes les options en sa possession avant de se lancer pleinement dans un projet :

Johanas ajoute :

Rien ne semble donc ancré dans le marbre pour le moment. Kazuaki Egashira veut faire comprendre que l’ADN du studio réside dans l’innovation, et que Tango Gameworks a besoin de tester des nouvelles choses :

La suite pourrait donc s’orienter vers quelque chose d’assez nouveau, sauf si le studio souhaite véritablement partir sur un nouveau projet. Mais Hi-Fi Rush ne sera pas laissé de côté pour autant étant donné l’amour du studio pour la licence, comme l’indique Johanas :

« Je suis très attaché à Hi-Fi Rush, mais de nombreux membres de l’équipe de développement sont également très attachés à ce jeu. Nous aimons beaucoup le jeu, mais aussi les personnages et l’univers, c’est pourquoi je veux chérir cette licence. D’un autre côté, il est important d’essayer de nouvelles choses. J’ai travaillé sur The Evil Within, j’ai réalisé son DLC, puis j’ai réalisé la suite The Evil Within 2. Je ne pense pas que j’aurais pu créer un autre jeu d’horreur à ce stade, car il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire avec le même matériel. C’est risqué d’essayer quelque chose de complètement différent, bien sûr, mais je pense qu’une suite à une série est aussi un risque en soi. »