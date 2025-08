Hell is Us rend disponible dès maintenant et gratuitement un comic book numérique faisant office de préquelle

Une histoire quelques heures avant le début du jeu

Lorsque l’on commencera Hell is Us, nous serons déjà à l’intérieur du pays d’Hadea. Pourtant, tout accès est interdit et il est très compliqué de s’infiltrer. Le comic book issu de la collaboration entre le studio québécois Rogue Factor et Dead Good Comics va justement nous raconter comment Rémi est arrivé là.

On y suit notre héros alors qu’il est encore soldat de la paix, avant de faire une rencontre qui précipitera sa désertion pour rejoindre Hadea. Directement disponible en numérique sur le site de Nacon, l’œuvre se compose de 16 pages et est uniquement disponible en anglais.

Elle est illustrée par Andrea Scalmazzi et Antonio Antro, et écrite par Stu Taylor. On doit la couverture à Yanick Paquette et Marcelo Maiolo, et tout a été supervisé par Jonathan Jacques-Belletête, directeur créatif et artistique sur le jeu.

Hell is Us sortira le 4 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Sa démo, disponible le 12 août, sera accessible jusqu’au 28.