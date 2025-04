Hyper Light Breaker sortira sa première mise à jour majeure le 29 avril

Heart Machine repense la boucle de gameplay

Cette prochaine mise à jour de Hyper Light Breaker se nommera Buried Below, et est prévue pour le 29 avril. Elle apportera tout un tas de choses qui devraient modifier la structure de chaque run. Avec cette update, le jeu embrassera un peu plus le roguelike en ne fournissant qu’une seule vie à chaque run, et où chaque mort nous fait perdre nos objets. Cela permettra au studio de mieux doser la difficulté et la boucle de gameplay de son jeu, avec également un système d’extraction facilité et une gestion d’inventaire mieux pensée.

Des ajouts de gameplay sont aussi au programme comme l’arrivée des SyComs, qui sont des avantages qui confèrent des capacités passives aux Breakers, et qui peuvent être améliorées au cours d’une run. En parlant de Breakers, on en découvrira un nouveau : « Rondo ». Une nouvelle Couronne (« Gosier ») sera aussi présentation, ainsi que des nouvelles armes et des environnements inédits.

Heart Machine détaille toutes les nouveautés dans un long post publié sur Steam, pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage d’informations.