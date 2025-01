Heart Machine s’exprime sur le mauvais lancement de Hyper Light Breaker et reconnait qu’il a beaucoup à faire

Avec des performances discutables malgré un concept qui semble plaire, Hyper Light Breaker est aujourd’hui loin de faire l’unanimité et s’est fait descendre en flèche sur Steam (le score remonte petit à petit). Heart Machine a décidé de répondre à toutes les critiques reçues en rappelant en premier lieu qu’il s’agit du lancement d’un accès anticipé, et que par conséquent, le jeu n’est pas dans un état parfait :

Un argument qui peut s’entendre, même s’il y a effectivement des accès anticipés mieux fignolés que d’autres qui ne souffrent pas tout le temps d’énorme soucis d’entrée de jeu. Pour autant, Heart Machine reconnait que les critiques restent justes, et surtout utiles :

« Tous les commentaires concernant le manque de raccourcis clavier et de contrôles de sensibilité, les chutes de FPS, etc. sont extrêmement raisonnables. De plus, recevoir de grandes quantités de demandes exploitables identiques nous aide réellement à déterminer comment prioriser les futures mises à jour. Il est encourageant de constater que ce sont les problèmes que les gens soulignent car a) ce sont des choses que nous avions déjà prévu d’ajouter, b) la défense de l’accessibilité est importante et bonne à voir dans l’industrie, et c) ce sont des solutions simples ! »