Haven dévoile un nouveau trailer et une date de sortie

Haven s’est fait attendre, mais il est enfin presque là. Alors que le titre était toujours prévu pour 2020 selon Emeric Thoa lors de notre interview réalisée à l’occasion de l’AG French Direct, on n’avait jusqu’ici pas de date de sortie. Le studio publie aujourd’hui un nouveau trailer qui nous en dit plus sur le jeu, mais aussi sur quand nous allons pouvoir poser nos mains dessus.

Une sortie en décalée

C’est donc dès le 3 décembre prochain que Haven nous racontera les histoires de Yu et Kay, sur PC (Steam, GOG et Windows Store), PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Pas de panique, les versions PS4 et Switch sont toujours au programme, mais elles n’arriveront pas avant le début de l’année 2021.

D’ici là, on peut découvrir un nouveau trailer qui révèle un peu plus de choses sur le scénario, encore mystérieux jusqu’ici. On découvre alors de nouveaux décors ainsi que des ennemis inédits, à la poursuite du couple en fuite.

Le PlayStation Blog nous donne également quelques détails sur le gameplay. Lors des sessions coop par exemple, le deuxième joueur pourra contrôler un « flowblob », qui pourra nettoyer la zone et récolter des objets, ou même ralentir les ennemis.