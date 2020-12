Haven sort aujourd’hui et nous charme avec son trailer de lancement

En 2016 sortait Furi, un jeu d’action nerveux qui avait surpris beaucoup de joueurs. Exigeant, dynamique, et sous couvert d’une bande-son rythmée et d’une direction artistique de haute volée, il avait récolté de très bonnes critiques. Quatre ans plus tard, le studio The Game Bakers nous propose son nouveau bébé, Haven, et celui-ci sort aujourd’hui.

Une virée en couple ?

Changement total de contexte puisque la nervosité de Furi laisse place à une aventure posée et très relaxante. Haven nous fait suivre Yu et Kay, un couple qui se retrouve sur une mystérieuse planète et l’on va y suivre leur quotidien, leur moment d’affection et leur discussion. Le titre propose également de l’exploration et quelques mécaniques très légèrement empruntées au RPG.

Pour fêter sa sortie, The Game Bakers vient de publier un nouveau trailer, la bande-annonce de lancement, qui met en avant les principaux arguments du titre. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours tranquillement lire notre test de Haven ou regarder notre avis en vidéo.

Sachez que le jeu est disponible aujourd’hui, ce 3 décembre, sur PC via Steam & GOG, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X | S en version digitale seulement et au prix de 24.99€. Il arrivera sur PS4 et Switch l’année prochaine. Pour les amoureux de la bande-son, que l’on doit à l’artiste Danger, un vinyle collector est en précommande sur G4F Records.