Haven sortira sur PS4, Switch et l’Epic Games Store le 4 février prochain

Déjà sorti depuis le 3 décembre 2020 sur Steam, GOG, PS5, Xbox One et Xbox Series, Haven a mis un peu plus de temps avant d’arriver sur d’autres plateformes afin de peaufiner chaque version. Presque deux mois plus tard, le titre de The Game Bakers donne des nouvelles et précise l’arrivée de ces nouvelles versions.

Les dernières versions datées

We are thrilled to announce that Haven is coming to Nintendo Switch, PlayStation 4 and Epic Games Store February 4th. Just in time for Valentine's Day 😉 👉 https://t.co/mN3sUcAgPE pic.twitter.com/0xw4qzw85L — The Game Bakers (@TheGameBakers) January 26, 2021

Dès le 4 février prochain, vous pourrez donc mettre la main sur Haven si vous possédez une PS4 ou une Switch, où si vous souhaitez vous le procurer sur l’Epic Games Store. Bien entendu, le passage de la version PS4 à la version PS5 sera gratuit.

Pour rappel, le titre nous raconte l’histoire de Yu & Kay, deux amants en fuite sur une planète inconnue qui souhaitent simplement vivre leur amour en paix. On vous raconte tout ce que l’on pense du jeu dans notre test complet si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette jolie balade en amoureux.