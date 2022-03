Haven ajoute gratuitement les couples de même genre

Haven se met à jour pour rajouter de nouvelles options qui risquent de faire plaisir à certaines et certains membres de la communauté LGBTQIA+. Ce patch appelé la Couples Update par The Game Bakers est déjà disponible gratuitement.

Haven s’améliore encore un peu plus

Le jeu permet désormais de choisir entre les Yu et Kay du jeu d’origine et des versions alternatives pour avoir des couples de même genre. Ainsi, il est possible d’avoir un Yu masculin pour accompagner Kay, ou une Kay féminine pour accompagner Yu. Notez que cela n’a pas le moindre impact sur l’histoire d’Haven ou son gameplay et que les versions alternatives ont bien entendu droit à leur doublage.

Dans le communiqué de presse accompagnant cette annonce, le directeur créatif du jeu Emeric Thoa se félicite de pouvoir au moins corriger en partie une des concessions faites pour mener le projet à son terme. En effet, au tout départ, la volonté était de proposer plusieurs couples différents pour un maximum de diversité et de représentativité. Et on ne peut que saluer cette volonté.

Haven est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. On vous le recommande fortement, surtout en couple.