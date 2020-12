Haven, la belle histoire d’amour de 2020 ? Notre avis vidéo

Il y a quelques années, The Game Bakers nous proposait Furi, un titre nerveux et surprenant, qui a récolté de nombreuses éloges. Quatre ans plus tard, le studio revient en pleine forme pour une nouvelle production mais cette fois-ci avec une ambiance calme et relaxante, Haven. Nous proposant de suivre Yu et Kai, un jeune couple expatrié sur une planète mystérieuse, cette nouvelle histoire risque bien de vous prendre aux tripes. On vous en parle en vidéo.

Haven est disponible dès ce 3 décembre sur PC (Steam & GOG), PS5, Xbox One, Xbox Series XS. Il sortira plus tard sur PS4 et Nintendo Switch.