Hades II reçoit une autre grosse mise à jour et se dirige vers la sortie de sa version 1.0

Dernière ligne droite avant la version complète

Avec la mise à jour « The Unseen », Hades II nous propose de découvrir des aspects encore cachés des armes nocturnes. Pas de nouvelle arme au programme, mais c’est un peu tout comme puisque ces nouveaux aspects changent le gameplay des armes que l’on commence à bien connaître.

Il nous faudra bien cela pour aller affronter les différents Gardiens qui sont au cœur d’un nouveau défi, avec des combats remaniés qui nous réservent des surprises. Cette update nous permettra aussi de tisser davantage de liens avec nos alliés tout en corrigeant plein de détails et en ajoutant de nombreux artworks à l’ensemble, afin de montrer que le jeu se dirige vers sa forme finale.

Et maintenant, Supergiant Games vise la sortie de la version 1.0 du jeu. Dans celle-ci, on devrait y trouver la vraie fin de l’histoire, mais aussi l’implémentation des succès Steam. Pas de nouvelle région au programme, mais attendez-vous à un jeu tout de même plus complet et surtout finalisé de bout en bout. Reste à savoir quand cette version 1.0 sortira, et ça, même Supergiant Games ne le sait pas :

« Nous avons un gros jeu à terminer ! Nous ne pouvons pas encore vous dire quand aura lieu la sortie de la v1.0, mais nous sommes ravis de nous en approcher et de partager l’expérience complète avec vous. Cela signifie également que certains des travaux les plus importants sur Hades II restent à venir, alors espérons que la lumière de la Lune nous guidera ! »

Si l’on se fie au rythme actuel des mises à jour sur cet épisode, la logique voudrait que cette version 1.0 arrive en fin d’année, aux alentours du mois d’octobre. Rappelons également que la version 1.0 marquera l’arrivée d’Hades II sur console, sur moins sur les consoles Switch.