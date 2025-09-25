Hades II : La version 1.0 du rogue-like est disponible, le jeu fait un carton auprès des critiques

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

En entamant l’accès anticipé de Hades II en mai dernier, Supergiant Games savait déjà sans doute qu’il avait de l’or entre les mains. Même dans cet état incomplet, cette suite semblait déjà surpasser le premier jeu, et les mises à jour qui ont eu lieu entre temps n’ont fait que confirmer ce sentiment. L’attente est désormais terminée pour celles et ceux qui attendaient la version complète avant de se lancer dans le périple de Mélinoé.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Hades II
Hades II
pc
switch
switch 2

Date de sortie : 25/09/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Test Hades II – La plus belle façon de tuer le Temps

pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Test Hades II – La plus belle façon de tuer le Temps

Hades II : À quelle heure sortira la version 1.0 du jeu sur PC et Switch ?

pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades II : À quelle heure sortira la version 1.0 du jeu sur PC et Switch ?

Le phénomène Hades II sort enfin sur Nintendo Switch et vous pouvez déjà le précommander

pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le phénomène Hades II sort enfin sur Nintendo Switch et vous pouvez déjà le précommander

Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois

pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Hades II : La version 1.0 du rogue-like est disponible, le jeu fait un carton auprès des critiques
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades II : La version 1.0 du rogue-like est disponible, le jeu fait un carton auprès des critiques
Borderlands 4 : la mise à jour du 25 septembre est disponible, voici tout ce qui change
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : la mise à jour du 25 septembre est disponible, voici tout ce qui change
La version physique de Crimson Desert se dévoile avec une édition Deluxe classique et un collector plutôt cher
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La version physique de Crimson Desert se dévoile avec une édition Deluxe classique et un collector plutôt cher
Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth s’exprime sur les ventes du jeu et l’état de sa suite, ainsi que sur les game-key cards
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth s’exprime sur les ventes du jeu et l’état de sa suite, ainsi que sur les game-key cards
Gungrave G.O.R.E : Blood Heat offre une refonte totale du jeu de 2022 avec l’Unreal Engine 5
Image d\'illustration pour l\'article : Gungrave G.O.R.E : Blood Heat offre une refonte totale du jeu de 2022 avec l’Unreal Engine 5
Pokémon TCG Pocket va sortir sa première extension limitée dans le temps avec une garantie de carte rare à chaque paquet
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon TCG Pocket va sortir sa première extension limitée dans le temps avec une garantie de carte rare à chaque paquet
Code Vein II a droit à une grosse présentation de gameplay pour le Souls-like, en plus d’une édition collector massive
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Code Vein II a droit à une grosse présentation de gameplay pour le Souls-like, en plus d’une édition collector massive
Monster Hunter Stories 3 annoncé sur Xbox Series, les deux premiers jeux arrivent en novembre
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Stories 3 annoncé sur Xbox Series, les deux premiers jeux arrivent en novembre
35 ans après sa sortie, le jeu City Hunter revient dans une version traduite sur les consoles modernes
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 35 ans après sa sortie, le jeu City Hunter revient dans une version traduite sur les consoles modernes
Monster Hunter Outlanders : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu de chasse de Capcom et Timi Studio sur mobile (gameplay, bêta fermée…)
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Outlanders : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu de chasse de Capcom et Timi Studio sur mobile (gameplay, bêta fermée…)
Xbox : Voici toutes les annonces du showcase spécial Tokyo Game Show 2025 (Forza Horizon 6, Gungrave…)
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox : Voici toutes les annonces du showcase spécial Tokyo Game Show 2025 (Forza Horizon 6, Gungrave…)
Xbox annonce Forza Horizon 6, direction le Japon pour ce nouvel épisode qui sortira aussi sur PS5
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox annonce Forza Horizon 6, direction le Japon pour ce nouvel épisode qui sortira aussi sur PS5
Fox Hunt, le mode multijoueur de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, sortira le 30 octobre et donne quelques infos en vidéo
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fox Hunt, le mode multijoueur de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, sortira le 30 octobre et donne quelques infos en vidéo
Bayonetta est de retour… mais simplement en tant que skin dans The First Descendant
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Bayonetta est de retour… mais simplement en tant que skin dans The First Descendant
Ananta n’est finalement pas un gacha à personnages et il se montre avec 10 minutes de gameplay très… Spider-Man
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Ananta n’est finalement pas un gacha à personnages et il se montre avec 10 minutes de gameplay très… Spider-Man
HoYoverse (Genshin Impact) se paye son propre Animal Crossing avec Petit Planet, annoncé en vidéo
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : HoYoverse (Genshin Impact) se paye son propre Animal Crossing avec Petit Planet, annoncé en vidéo
Sans surprise, le prochain jeu Professeur Layton ne sortira pas cette année et vise l’année 2026
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sans surprise, le prochain jeu Professeur Layton ne sortira pas cette année et vise l’année 2026
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered signera le retour le 19 mars 2026 d’un opus charnière
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered signera le retour le 19 mars 2026 d’un opus charnière
Fire Emblem Shadows : un jeu mobile façon Among Us disponible dès maintenant, on l’a brièvement testé pour vous
Image d\'illustration pour l\'article : Fire Emblem Shadows : un jeu mobile façon Among Us disponible dès maintenant, on l’a brièvement testé pour vous
State of Play : Le résumé complet des annonces de l’émission du 24 septembre (Nioh 3, Saros, Wolverine, Flight Simulator)
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé complet des annonces de l’émission du 24 septembre (Nioh 3, Saros, Wolverine, Flight Simulator)
Code Vein II sortira le 30 janvier 2026 et montre de nouvelles images de gameplay
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Code Vein II sortira le 30 janvier 2026 et montre de nouvelles images de gameplay
Deus Ex s’offre une seconde jeunesse avec un remaster, qui a été confié à Aspyr
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Deus Ex s’offre une seconde jeunesse avec un remaster, qui a été confié à Aspyr
Chronoscript: The Endless End, un charmant titre d’action-aventure 2D, écrira son histoire en 2026 sur PS5 et PC
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Chronoscript: The Endless End, un charmant titre d’action-aventure 2D, écrira son histoire en 2026 sur PS5 et PC
Pour les 20 ans de la série God of War, PlayStation va sortir… une nouvelle manette
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Pour les 20 ans de la série God of War, PlayStation va sortir… une nouvelle manette