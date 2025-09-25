Hades II : La version 1.0 du rogue-like est disponible, le jeu fait un carton auprès des critiques

Le meilleur jeu de 2025, c’est peut-être lui

La version 1.0 de Hades II est maintenant en ligne et vous permet de découvrir la vraie fin du jeu, en plus de tout un tas d’autres améliorations depuis la dernière mise à jour de l’accès anticipé. Une dernière vidéo fait le point sur tout le contenu du jeu, et on peut vous promettre que cette suite est désormais bien plus massive que le premier Hades.

Et cette version complète du jeu ne démérite pas auprès de la presse. Vous l’avez peut-être lu dans notre test plein d’éloges à propos du jeu, Hades II a plein de qualités à revendre, et c’est pourquoi il se hisse tout en haut du podium des jeux de 2025 les mieux notés sur Metacritic, avec un score de 94, surpassant le 93 de Clair Obscur: Expedition 33. Un très joli succès pour la toute première suite de Supergiant Games, peu habitué à l’exercice.

Hades II est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, en plus des deux Nintendo Switch. D’autres versions consoles devraient arriver au fil des prochaines semaines.