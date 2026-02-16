.hack//Z.E.R.O. : CyberConnect2 relance sa licence culte avec un nouvel Action-RPG

Le .hack sans sucre

Malgré de nombreux opus sortis sur PS2, ainsi qu’un jeu de combat sur PS3 (.hack Versus), CyberConnect2 n’avait plus rien proposé autour de la licence depuis la trilogie remasterisée .hack//G.U. Last Recode, qui incluait tout de même un volume inédit. .hack//Z.E.R.O. marque donc un événement majeur pour le studio et pour les fans de la franchise. Cela représente également un défi de taille pour les développeurs, puisqu’il s’agit de renouveler les codes d’une série qui compte aujourd’hui près de 30 ans d’existence.

Pour l’occasion, un teaser a été diffusé. Bien qu’il ne dévoile aucune image de gameplay, il donne un aperçu de la direction artistique et des nouveaux personnages. On peut notamment y voir le héros utiliser le Twilight Bracelet, le même que celui de Kite, protagoniste de la première trilogie.

Habituellement publiée par Bandai Namco, cette nouvelle production a bénéficié de l’autorisation de l’éditeur pour être entièrement autoéditée par CyberConnect2, ce qui signifie que le studio dispose, entre autres, d’une liberté totale en matière de création et de distribution. Il est également précisé que le violoniste de renommée mondiale Taro Hakase a composé la musique du jeu.

Si vous n’êtes pas familier avec l’univers de .hack, on peut le considérer comme un précurseur de Sword Art Online. La série propose d’évoluer dans un MMORPG fictif appelé « The World », au sein duquel différents incidents surviennent, ayant parfois des conséquences dramatiques dans la vie réelle. Toutefois, .hack//Z.E.R.O. devrait offrir « une nouvelle expérience RPG mêlant la dualité emblématique de la série entre fantasy (le monde du jeu) et réalité (le monde réel), adaptée aux attentes modernes, le tout imprégné à 100 % de l’esprit pur CyberConnect2. Le jeu s’adressera aussi bien aux fans de longue date qu’aux nouveaux joueurs. »

L’histoire, située environ dix ans dans le futur, se concentrera à nouveau sur le MMORPG fictif « The World », tout en mettant davantage l’accent sur les drames du monde réel. Il s’agissait d’un aspect difficile à explorer dans les épisodes précédents en raison des contraintes budgétaires et éditoriales. Dans une interview accordée à Famitsu, le PDG de CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, a expliqué que .hack//Z.E.R.O. reflète l’idée de « redémarrer .hack à partir de zéro » et n’entretient aucun lien avec la série de light novels .hack//ZERO écrite par Yokote Michiko. L’équipe de développement regroupe par ailleurs à la fois des vétérans de la série et de jeunes talents.

Nous devrions en savoir plus dans quelques jours grâce au prochain numéro du magazine japonais Famitsu qui proposera un dossier spécial de 30 pages consacré au 30e anniversaire de CyberConnect2, incluant une présentation de CECILE, le second titre de la « Trilogy of Vengeance » du studio.