.hack//Z.E.R.O. : CyberConnect2 relance sa licence culte avec un nouvel Action-RPG

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Même si CyberConnect2 est avant tout connu pour ses adaptations de grands shōnen, comme les Naruto Ultimate Ninja Storm, Dragon Ball Z: Kakarot ou encore Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, le studio japonais avait également proposé de belles licences originales à l’époque, telles que Solatorobo / Tail Concerto et, bien entendu, la série .hack, qui a marqué la PlayStation 2. Cette dernière est enfin de retour avec un nouvel Action-RPG intitulé .hack//Z.E.R.O..

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

