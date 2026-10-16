Guns of Eschaton : Le FPS Souls-like façon western arrivera juste avant la fin de l’année

Le western de Noël

Guns of Eschaton a fait une apparition durant la dernière édition du Galaxies Showcase afin de dévoiler davantage de gameplay. Vous comprendrez mieux pourquoi il est question d’un FPS western ici, même si la partie Souls-like est forcément moins criante, en dehors du fait qu’il faudra beaucoup mourir pour mieux comprendre les patterns ennemis, afin d’ensuite utiliser vos connaissances pour bâtir le meilleur build possible, même si votre visée restera votre arme la plus importante ici. Et si vous n’y arrivez pas seul, vous pourrez faire appel à un ami pour vous aider.

Cette nouvelle bande-annonce nous montre que Guns of Eschaton sera l’une des dernières sorties de l’année, puisque le jeu sera disponible dès le 8 décembre. Arriver au mois de décembre est toujours un peu compliqué, surtout cette année où le jeu sera pris en étau entre GTA 6 et toutes les sorties du premier trimestre 2027. Mais il y a forcément un public à aller chercher, alors autant tenter sa chance dès cette petite brèche.

Guns of Eschaton est prévu sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.