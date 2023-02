Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu vidéo Hogwarts Legacy: L’Héritage de Pourdlard sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Cette liste vous permettra de consulter l’ensemble des trophées et succès pour parvenir à compléter le jeu à 100% et voir ainsi tout ce que le titre a à proposer. il semble être nécessaire de recommencer une partie plusieurs fois pour obtenir la totalité des récompenses. Attention, cette liste comporte des spoilers sur l’intrigue principale du jeu.

Jeu complet (46 trophées / succès)

Platine

Qui dit trophées dit triomphe

Obtenir tous les autres trophées

Or

Un effort exceptionnel

Atteindre le niveau 40

Atteindre le niveau 40

Remporter la Coupe des Quatre Maisons

Argent

Une bonne âme

Terminer toutes les quêtes annexes

Terminer toutes les quêtes annexes

Compléter toutes les collections

Compléter toutes les collections

Apprendre tous les sortilèges

Apprendre tous les sortilèges

Réussir toutes les Épreuves de Merlin

Réussir toutes les Épreuves de Merlin

Sauver le phénix

Sauver le phénix

Vaincre Rannrok

Vaincre Rannrok

Vaincre tous les ennemis dans toutes les arènes de combat

Vaincre tous les ennemis dans toutes les arènes de combat

Vaincre un total de 50 ennemis à l’aide de Petrificus Totalus

Vaincre un total de 50 ennemis à l'aide de Petrificus Totalus

Utiliser la magie ancienne sur chaque ennemi dans le jeu

Utiliser la magie ancienne sur chaque ennemi dans le jeu

Battre le temps d’Imelda lors de toutes les courses de balais

Battre le temps d'Imelda lors de toutes les courses de balais

Dépenser tous les points de talents

Dépenser tous les points de talents

Faire reproduire toutes les races de créatures

Faire reproduire toutes les races de créatures

Préparer tous les types de potions

Préparer tous les types de potions

Faire pousser tous les types de plantes

Faire pousser tous les types de plantes

Améliorer un équipement trois fois

Bronze

Le charme de l’ancien

Invoquer la magie ancienne pour la première fois

Invoquer la magie ancienne pour la première fois

Assister à votre premier cours

Assister à votre premier cours

Terminer l’introduction et la Cérémonie de la Répartition

Terminer l'introduction et la Cérémonie de la Répartition

Trouver la salle de la carte avec un Gryffondor

Trouver la salle de la carte avec un Gryffondor

Trouver la salle de la carte avec un Poufsouffle

Trouver la salle de la carte avec un Poufsouffle

Trouver la salle de la carte avec un Serdaigle

Trouver la salle de la carte avec un Serdaigle

Trouver la salle de la carte avec un Serpentard

Trouver la salle de la carte avec un Serpentard

Dépenser 5 points de talents

Dépenser 5 points de talents

Effectuer un combo de 100

Effectuer un combo de 100

Découvrir tous les cairns

Découvrir tous les cairns

Trouver toutes les statues de Demiguises

Trouver toutes les statues de Demiguises

Réussir chaque palier d’un défi

Réussir chaque palier d'un défi

Accéder à la côte du Collet

Accéder à la côte du Collet

Suivre les papillons jusqu’à un trésor

Suivre les papillons jusqu'à un trésor

Utiliser Flipendo 10 fois pour retourner une ou plusieurs vaches

Utiliser Flipendo 10 fois pour retourner une ou plusieurs vaches

Débloquer toutes les flammes de Cheminette

Débloquer toutes les flammes de Cheminette

Atteindre le point culminant du château, l’étage du bureau du directeur

Atteindre le point culminant du château, l'étage du bureau du directeur

Étourdir 10 ennemis différents à l’aide d’une mandragore

Étourdir 10 ennemis différents à l'aide d'une mandragore

Améliorer un équipement

Améliorer un équipement

Rencontrer Charles Rookwood dans la salle de la carte

Rencontrer Charles Rookwood dans la salle de la carte

Survivre à l’attaque du troll à Pré-au-Lard

Survivre à l'attaque du troll à Pré-au-Lard

Finir l’histoire de Poppy Sweeting

Finir l'histoire de Poppy Sweeting

Finir l’histoire de Sebastian Pallow

Finir l'histoire de Sebastian Pallow

Finir l’histoire de Natsai Onai

Finir l'histoire de Natsai Onai

Sauver un dragon

Sauver un dragon

Maîtriser le seigneur des rives

Maîtriser le seigneur des rives

Utiliser une Relique de la Mort

Utiliser une Relique de la Mort

Activer tous les souvenirs de la Pensine

