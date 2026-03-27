Comment résoudre l’énigme de la roue céleste dans Crimson Desert ?

Le chapitre V « L’intrus » de Crimson Desert fait petit à petit monter la sauce quant à l’affrontement final contre le Héraut du Corbeau. Toutefois, il va falloir se creuser les méninges à partir du moment où vous vous retrouverez dans les Abysses, après avoir activé la Flèche de l’envol.

L’idée, c’est d’orienter des rayons sur des panneaux pour activer le mécanisme final de la zone. Ne touchez pas à celui qui se trouve devant vous et tournez la tête vers la droite pour apercevoir une petite plateforme que vous pouvez grimper, avec des tuyaux dessus.

Une fois à son sommet, et pour rejoindre le niveau supérieur relativement hors de portée, il faut faire un mouvement extrêmement utile mais pas forcément expliqué, et que l’on va appeler « le triple saut de paume ».

Sautez et appuyez plusieurs fois sur la touche R3/RS tout en étant en l’air afin de réaliser trois coups de paume vers le bas, ce qui va grandement vous élever plus haut. Dès que le troisième saut de paume est fait, planez vers la plateforme pour vous y accrocher. Terminez avec un peu de grimpette et vous voilà au niveau supérieur.

Juste à côté de vous, un orbe géant tirant un laser peut être manipulé. Utilisez votre force axiomatique dessus et dirigez le laser sur la plaque orange en face pour l’activer.

Faites ensuite le tour de la plateforme pour aller manipuler, à l’opposé, une autre grosse boule à laser. Là encore, orienter le laser sur la plaque orange en face.

Toujours à cet étage, dirigez-vous vers la boule du milieu. Ne la touchez pas, mais d’ici, vous pouvez rejoindre la plateforme en face. Refaites un triple saut de paume puis planez jusqu’à atteindre l’autre côté. Dès que vous atterrissez, jetez un œil sur le câble de gauche et reconnectez-le.

Ensuite, allez en direction du mécanisme final en forme de roue, droit devant vous. Passez par la droite pour ne pas marcher dans des fleurs toxiques de gauche, qui vous feront des dégâts. Face au mécanisme en forme de roue, montez ensuite sur la droite, au niveau du tuyau, et remontez-le jusqu’à trouver un autre connecteur déconnecté. Rebranchez le tout.

Voilà, le mécanisme final va pouvoir être activé. Allez-y, grimpez dessus et, au niveau du centre, envoyez un coup de paume pour enfoncer le bouton. L’espèce de monolithe derrière va se mettre en marche. Escaladez le mécanisme pour le rejoindre et récupérer un artefact abyssal.

Ce n’est pas fini, passez derrière le monolithe et vous arriverez à un croisement avec deux portes du ciel. Prenez celle de droite pour continuer l’histoire principale. Passez à travers la porte et utilisez votre force axiomatique sur le mécanisme qui apparaît. Tournez ensuite avec les flèches directionnelles pour assembler le chemin devant vous.

Suivez ensuite le parcours et progressez grâce aux différents ventilateurs présents sur le parcours, en planant par-dessus. Vous allez finir par vous élever au niveau d’un téléporteur.

Atterrissez et placez-vous sur ce téléporteur et vous serez amené à quelques plateformes du prochain Nexus abyssal, mais aussi, et surtout, de l’arène de boss du Héraut du Corbeau.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.