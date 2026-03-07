Où trouver du coton dans Pokémon Pokopia

Le coton est nécessaire pour fabriquer de nombreux objets à l’aide de l’établi, mais il est surtout indispensable pour compléter la requête du Défi d’initiation. Pour en récupérer en grande quantité, vous devrez faire appel à deux Pokémon spécifiques. Voici comment les obtenir.

Comment trouver Wattouat ?

Certains Pokémon laissent des ressources au sol autour de leur habitat grâce à la capacité « Désordre ». Wattouat est particulièrement utile puisqu’il laisse derrière lui du coton, la ressource dont vous avez besoin. À votre arrivée à Grisemer, vous pouvez trouver une table, une chaise et un nécessaire à tricot inondés, non loin du Centre Pokémon. Il s’agit de l’habitat de Wattouat. Grâce à sa capacité, vous pourrez récupérer du coton régulièrement et en grande quantité. Il n’est pas nécessaire d’attendre à côté, pensez simplement à revenir de temps en temps pour en accumuler suffisemment.

Comment trouver Lainergie ?

Lainergie, l’évolution de Wattouat, peut également produire des boules de coton de la même manière. Pour cela, commencez par déplacer Wattouat vers l’habitat suivant :

Un distributeur en marche (alimenté en énergie)

Quatre hautes herbes

Faites emménager Wattouat dans cet habitat. L’ancien habitat deviendra alors libre, ce qui permettra à Lainergie d’apparaître. Vous pourrez ainsi doubler votre production de coton. D’autres Pokémon comme Tylton et Altaria en fourniront également plus tard.

Pour plus d’astuces concernant les ressources de Pokémon Pokopia, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.