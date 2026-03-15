Présentation Chétiflor

Nom du Pokémon : Chétiflor

Numéro dans le Pokédex : #021

#021 Pokémon Fleur

Description officielle : Il enfonce ses pieds profondément dans le sol pour y puiser de l’eau. Dans cette position, il ne peut pas fuir en cas d’attaque.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Chétiflor, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Plante/Poison Taille : 0,7 m Poids : 4 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Fertilisation Désordre Environnement : Humide Préférences : Choses liées à la nature Choses en bois Choses liées à la terre Choses liées à l’eau Fleurs épanouies Choses âcres



Sa spécialité, Fertilisation, peut accélérer la croissance des plantes. Il vous suffira de l’emmener devant des plants semés pour qu’il les arrose automatiquement. Son autre capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie.

Comment obtenir Chétiflor dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Chétiflor en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :

002 : Hautes herbes sous un arbre 1 x N’importe quel grand arbre 4 x Herbe verte



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.