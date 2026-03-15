Chétiflor – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Bulbizarre n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Chétiflor pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Chétiflor
- Nom du Pokémon : Chétiflor
- Numéro dans le Pokédex : #021
- Pokémon Fleur
- Description officielle : Il enfonce ses pieds profondément dans le sol pour y puiser de l’eau. Dans cette position, il ne peut pas fuir en cas d’attaque.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Chétiflor, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Plante/Poison
- Taille : 0,7 m
- Poids : 4 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Fertilisation
- Désordre
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses en bois
- Choses liées à la terre
- Choses liées à l’eau
- Fleurs épanouies
- Choses âcres
- Spécialités :
Sa spécialité, Fertilisation, peut accélérer la croissance des plantes. Il vous suffira de l’emmener devant des plants semés pour qu’il les arrose automatiquement. Son autre capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie.
Comment obtenir Chétiflor dans Pokémon Pokopia ?
Vous obtiendrez Chétiflor en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :
- 002 : Hautes herbes sous un arbre
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 4 x Herbe verte
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026