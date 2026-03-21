Où acheter le permis de Saint-Helessius dans Crimson Desert ?

Lorsque vous essayerez d’entrer dans le centre de soin de Saint-Helessius, les gardes ne vous laisseront pas passer si vous n’avez pas de permis. Vous pouvez toujours acheter des vêtements pour passer inaperçu auprès d’un marchand assez louche au sud du centre de soin, juste à côté de l’entrée. Si vous cherchez une solution un peu plus définitive, tout en voulant conserver votre équipement, il faudra vous tourner vers le permis.

Pour le trouver, revenez à Hernand, et allez dans l’église du village à l’est pour voir le prêtre qui est à l’intérieur. En plus de vous vendre de l’eau bénite, il vous mettra aussi à disposition le permis de Saint-Helessius pour entrer et sortir comme cela vous chante. Le seul problème, c’est que ce permis n’est pas donné : il faudra compter 10 pièces d’argent pour vous le procurer. À vous de juger quelle est la meilleure solution pour vous en fonction de vos moyens.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.