Kingdom Come Deliverance II passe en version 1.2 et ajoute le support des mods

La communauté PC va pouvoir modder le jeu plus facilement

Avec ce patch 1.2, Kingdom Come Deliverance II devrait logiquement être plus agréable grâce à plus d’un millier de correctifs annoncés par le studio. On y trouve aussi bien des ajustements concernant l’équilibre des combats, le comportement des PNJ ou des problèmes techniques qui devraient maintenant être résolus. C’est aussi avec cette mise à jour que le fameux doublage français pointé du doigt auparavant est remplacé par des réenregistrements.

On y trouve également des petits ajouts comme le fait de pouvoir emmener Henry chez le barbier afin d’arborer un nouveau look, mais la communauté PC sera surtout ravie de constater que le patch 1.2 permet maintenant le support officiel des mods en étant directement intégré au sein du Steam Workshop. De quoi faciliter la création et l’implémentation des mods dans le jeu, que ce soit pour toucher quelques réglages, pour modifier l’apparence des personnages ou gérer l’IA.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Kingdom Come Deliverance II.