Comment faire fonctionner le Nexus abyssal du camp dans Crimson Desert ?

MAJ : La mise à jour day one a apporté un autre Nexus abyssal au cœur du camp, bien moins compliqué à trouver. Ci-dessous, la suite de l’article original.

Pour trouver ce Nexus abyssal, sans doute le plus important de tout Crimson Desert, rendez-vous d’abord dans votre camp, à l’est de ce dernier. Vous trouverez sur votre map un point d’interrogation menant dans une prairie. Pour trouver le Nexus abyssal, rendez-vous près des arbres au bord de la falaise à l’endroit indiqué sur la map ci-dessous. Vous trouverez le dispositif, mais caché par des ronces. Levez donc votre épée vers le ciel et amassez de la lumière pour la refléter sur les ronces, afin qu’elles brûlent. Le Nexus abyssal se trouve alors en dessous.

Manque de chance, cela ne s’arrête pas là. Le Nexus abyssal est bien là, mais incomplet. Pour trouver la pièce qu’il lui faut, vous devrez au moins attendre le chapitre 4, après avoir effectué la quête de Grimnir, qui donne accès au sac en fonte de coucou. Vous devrez aussi attendre d’avoir la compétence du coup de paume concentré, indispensable ici.

Une fois ces éléments réunis, rendez-vous à Hernand dans la maison du domaine Roberts. Une mission devrait être disponible à ce stade de l’aventure, intitulée « Domaine en péril ». Accomplissez les premières étapes jusqu’à ce que le maître de maison vous demande de nettoyer la carrière de Karin, au nord de Hernand. Pour cela, vous pouvez très bien envoyer des mercenaires pour combattre à vos côtés si vous avez assez avancé dans le camp des Crinières Grises, ou bien… y aller seul contre tous, et vous déchaîner à tuer plus d’une centaine d’ennemis dans la carrière.

Une fois celle-ci tombée, un PNJ vous donnera un accès à l’ascenseur de la grande grue. Montez, et contrôlez la grue jusqu’à enlever la grande stèle qui trône au milieu de la carrière. Sortez, et plongez dans le trou qui était autrefois bouché par la stèle.

Vous atterrirez dans une cave étrange, avec une porte qui brille sur votre gauche. Avant toute chose, débarrassez-vous de la tourelle qui vous tire dessus pour être tranquille. Puis, placez-vous devant le mur lumineux, et utilisez un coup de paume concentré. Derrière ce mur, un socle lévite en l’air. Visez-le avec la Force axiomatique (le grappin), et scellez-le dans votre sac à coucou avec Y/Triangle.

Revenez ensuite au camp près du Nexus. Allez dans votre inventaire, cliquez sur votre sac à coucou, et jetez le socle précédemment scellé. Puis, il ne vous reste plus qu’à le repositionner sur le Nexus abyssal afin que celui-ci fonctionne enfin.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.