Comment débloquer le point de téléportation (Nexus abyssal) du camp des Crinières Grises ? – Crimson Desert

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Crimson Desert a beau disposer d’un monde très agréable à parcourir, il n’empêche qu’un bon vieux point de téléportation, ça fait du bien. C’est pourquoi il est important d’en avoir un près des grandes villes, mais aussi au camp des Crinières Grises, étant donné que c’est là que vous ferez le plus d’allers-retours. Sauf que le jeu ne veut certainement pas vous faciliter la tâche. Pour avoir droit à ce Nexus abyssal, il faudra trimer. Voici comment trouver et activer le point de téléportation du camp des Crinières Grises dans Crimson Desert.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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