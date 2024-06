Le DLC Shadow of the Erdtree pour Elden Ring permet de découvrir des dizaines de nouvelles armes, et parmi elles, on retrouve également des familles d’armes inédites qui viennent ajouter un nouveau moveset. L’une des premières armes de ce type que vous pourrez trouver très facilement dans le jeu se trouve être la Lame-revers, une sorte d’épée courbée qui se tient à « l’envers », comme une dague. Voici comment obtenir la Lame-revers dans Elden Ring: Shadow of the Erdtree.