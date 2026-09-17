Prenez garde à calculer le nombre de tours restants

Fire Emblem: Fortune’s Weave met en place un système de calendrier très important où chaque déplacement sur la map-monde va vous demander de gaspiller un tour. Avant votre prochaine mission principale, vous aurez un certain nombre de tours définis à l’avance (1 tour = 6 heures dans l’univers du jeu, donc 4 tours = 1 journée), et si vous ne vous pointez pas au lieu indiqué lorsque vos tours tombent à 0, c’est game over.

Le jeu vous laisse quand même pas mal de marge de manœuvre ici, mais avant de vous éloigner très loin de votre objectif, calculez le nombre de tours dont vous aurez besoin pour faire le chemin inverse, en vous laissant un peu de marge pour des événements imprévus.

Allez à l’arène régulièrement

Une fois par semaine, à Dagsion, vous aurez la possibilité d’améliorer la maitrise d’arme de vos personnages via l’arène avec quatre entraînements. On ne pourra que vous conseiller d’y aller toutes les demi-semaines sans en louper une, puisque augmenter cette maitrise est essentiel pour obtenir de bons bonus passifs.

N’hésitez d’ailleurs pas à faire tous les entraînements, même si ceux-ci concernent des armes qui ne sont pas utilisées par vos personnages : ce n’est jamais perdu (l’entraînement coûte une somme dérisoire), et cela pourrait vous servir lorsque vous passerez des examens d’aptitudes par la suite. Un personnage qui utilise principalement une épée pourra par exemple avoir besoin d’un peu de maitrise de la hache pour obtenir une certaine classe, etc.

Augmenter votre niveau d’affection toutes les semaines, et dès le début

Dans le même ordre d’idée, chaque semaine, pensez à offrir des cadeaux à toutes les unités que vous souhaitez recruter. Vous ne pouvez en offrir qu’un par semaine à chaque personnage, et puisque augmenter le niveau d’affection peut être long, mieux vaut ne pas louper une seule semaine. On recommande aussi de s’y prendre le plus tôt possible dans l’aventure, puisqu’à la fin, les contraintes de calendrier pourraient vous porter préjudice.

Repérez donc les unités que vous souhaitez inviter dans votre équipe en allant parler à tous les points oranges sur votre map. Par la suite, vous aurez une liste de tous les personnages présents à Dagsion où vous pourrez consulter en un clin d’œil les conditions pour les recruter. Invitez-les ensuite à l’auberge pour partager un bon petit plat, ou au théâtre afin d’augmenter encore plus rapidement la jauge d’affection.

Allez régulièrement aux temples

Toujours dans cette idée de routine, donnez de votre personne dans l’un des temples de Dagsion afin de bénéficier des services des divinités en combat. Chaque dieu peut voir son pouvoir être augmenté au niveau 3, et vous pouvez tout à fait rendre service à plusieurs divinités pour avoir plusieurs bénédictions en main.

De plus, vous verrez aussi les temples être affichés en jaune sur votre carte lorsque vous aurez droit à une audience avec une divinité. Cela n’augmentera pas votre relation avec elle, mais vous gagnerez 50 points de réputation simplement en effectuant un petit dialogue.

Vérifiez le calendrier pour assister aux matchs d’autres équipes

À l’arène, vous avez également une autre option qui consiste à assister aux matchs d’autres équipes participantes. Cependant, il faut tomber au bon moment. Pour cela, regardez attentivement le calendrier qui va vous donner accès à toutes les informations. Assister à des matchs permettra d’augmenter le niveau de maîtrise de vos personnages.

Tentez de recruter au minimum une quinzaine d’unités

Au début du jeu, Fire Emblem: Fortune’s Weave met souvent en place des escarmouches limitant votre groupe à 6 personnages jouables, tandis que des batailles de plus grandes ampleurs montent jusqu’à 9. On pourrait se dire qu’il n’y a aucune urgence pour recruter d’autres unités si les 9 que l’on possède nous conviennent. Cependant, la deuxième partie du jeu propose des combats sur des maps bien plus grandes, avec plus d’unités, et les recrutements seront absents.

Pour bien vous préparer, il est donc conseillé d’avoir au minimum 15 unités avant de passer à la deuxième partie du jeu. Ne vous embêtez pas à augmenter leur niveau si vous ne les jouez pas tout de suite : le jeu vous proposera une option dans la partie 2 qui leur permettra de rattraper leur retard.

Achetez des permis avancés et élites dès que possible

Pour passer à une classe supérieure, vous aurez besoin de permis spécifiques, que vous pourrez par exemple acheter chez le marchand à côté de l’examinateur des classes. Chaque marchand possède un certain nombre de permis avancés, et son stock met longtemps avant de se remplir. Achetez donc autant de permis avancés que possible dès que vous en voyez un chez un marchand afin d’avoir le stock nécessaire pour augmenter la classe de toutes vos unités lorsque vous en aurez besoin.

Ne manquez pas les Annexes

Si Fire Emblem: Fortune’s Weave regorge de quêtes secondaires oubliables, il est important de ne pas négliger les Annexes. Il s’agit là de missions liées à des personnages plus importants, qui ont une date de fin bien définie.

Ne pas faire attention au calendrier peut donc vous en faire manquer certaines, alors qu’elles rapportent beaucoup d’expérience pour votre équipe, tout en étant essentielles pour la fin du jeu. D’ailleurs, certaines Annexes disposent de cartes vraiment intéressantes, il serait donc dommage de les louper.

Les donjons sont un bon moyen de gagner de l’expérience

Les donjons font leur retour dans cet épisode, avec des combats spéciaux qui sont, il faut le dire, peu passionnants. Pour autant, c’est là que vous pourrez faire progresser efficacement votre équipe, avec des gains d’expérience importants même pour les personnages en réserve. Vous récolterez aussi des matériaux qui sont souvent utiles pour la forge, c’est donc là une activité à laquelle il faut régulièrement penser.

Faites en sorte d’avoir toujours plusieurs armes par personnage

Dans Fire Emblem: Fortune’s Weave, utiliser des compétences d’arme endommage la durabilité de votre arsenal. Par conséquent, pour ne pas voir votre personnage devenir inoffensif en plein milieu de la bataille après avoir cassé son arme, pensez à toujours l’équiper de plusieurs armes. La même de préférence, ou bien d’autres pour les guerriers qui peuvent manipuler plusieurs sortes d’armes, et qui auront peut-être besoin d’en changer selon l’ennemi qui se présente à eux.

Attention à la surchauffe

Vos généraux ardents seront en mesure d’utiliser des capacités ardentes qui demandent de sacrifier des points de vie. Ces pouvoirs spéciaux sont très puissants, et plus vous en utiliserez, plus votre jauge de surchauffe va grimper, vous donnant accès à d’autres capacités encore plus fortes.

Toutefois, si vous entrez en surchauffe, la prochaine capacité du genre va vous rendre très vulnérable, en abaissant vos statistiques, dont votre nombre de PV maximal. Utilisez donc ces capacités uniquement lorsque le besoin se fait ressentir, ou bien restez en état de surchauffe sans jamais en utiliser une autre pour avoir droit à un personnage boosté, même sans ses capacités ardentes.

Finissez d’abord un chemin avant d’en prendre un autre

On vous donne un conseil que l’on a nous-mêmes ignoré, mais il aura peut-être son importance pour vous. En finissant l’un des quatre chemins, vous aurez accès à des bonus importants via les Annales, comme des bonus d’expérience massifs. Cela rendra les autres chemins un peu plus courts et moins rébarbatifs, alors pensez-y.

Fire Emblem: Fortune’s Weave est disponible sur Switch 2.