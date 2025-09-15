Money, Money, Money !

Tuer des ennemis ou terminer des missions est déjà un bon moyen de gagner de l’argent dans Borderlands 4. Et sans forcément penser au farm, il existe également d’autres moyens très simples pour se renflouer les poches.

Fouiller partout !

N’hésitez pas à fouiller au maximum tous les lieux que vous explorez au fil de vos missions sur Kairos, les moindres recoins abritant souvent des cachettes ou des coffres contenant des munitions mais aussi quelques billets. Et cela d’autant plus qu’il est facile de les repérer grâce au petit voyant vert.

Ramasser de l’équipement

En fouillant, vous aurez également l’occasion de trouver de l’équipement (armes, boucliers, grenades… etc). Ramassez tout ce que vous pouvez (et pensez à agrandir votre sac à dos grâce aux jetons d’optimisation de stockage) pour tout revendre en tant que camelote au moment de faire vos emplettes devant les distributeurs. Et forcément, plus la qualité du butin sera élevée, plus vous gagnerez d’argent !

Terminer des défis

Un autre moyen de gagner de l’argent sans trop s’en soucier consiste à terminer des défis. Car certains d’entre eux vont même se valider automatiquement à force de tuer des adversaires de telle ou telle manière ou de ramasser du butin, mais aussi en trouvant des Collectors ou en terminant des Activités, entre autres… Alors n’hésitez pas à regarder la liste complète via l’onglet « Défis » dans le menu dédié aux Missions en jeu si jamais vous voulez en savoir plus.

Accepter des contrats

Au détour d’un passage en ville, pensez toujours à jeter un coup d’œil au panneau affichant les primes et autres contrats, ce qui vous permettra d’empocher des récompenses supplémentaires.

Survivre !

Enfin, dernier conseil, et peut-être celui qui est loin d’être le plus évident, c’est d’éviter de mourir trop souvent, puisque chaque mort vous coûtera 10% de votre argent. Vous voilà prévenus !

Enfin, pour tout le reste, et si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Borderlands 4 est également disponible dans nos colonnes.