GTA 6 : Avec la nouvelle fuite, le hackeur semble montrer qu’il est en possession d’une version jouable du jeu

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Même après la fuite de 2022, la sécurité de Rockstar montre encore des failles. Depuis quelques jours, quelqu’un répondant au nom de CyberLeek sévit sur son site et les réseaux sociaux en partageant de nombreux clips de gameplay de GTA 6, sans que l’on sache réellement de quand datent ces extraits. La situation était déjà assez inquiétante comme cela, mais elle empire aujourd’hui avec la dernière fuite.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Prenez dès maintenant garde aux spoilers

La dernière fuite concernant potentiellement GTA 6 (à moins qu’il ne s’agisse d’un fake très élaboré) vient d’être postée juste avant midi, et si celle-ci fait plus parler que les autres, c’est pour une séquence bien précise. On passera sous silence la majorité de la vidéo pour se concentrer sur ce qui arrive à la fin, où l’on peut voir l’un des personnages (on reste volontairement flou) tirer sur un mur pour former un mot avec les impacts de balles. Ce mot n’est autre que « Leek », soit une référence claire à CyberLeek.

Ce qui indique donc que ce dernier serait en possession d’une build jouable du jeu, ce qui est assez différent d’une fuite de donnée standard. Si cela vient à se confirmer, selon l’étendue de la build à laquelle il a accès, le hacker pourrait révéler des tonnes d’informations sur le jeu, notamment des spoilers importants sur l’intrigue principale.

Le pire cauchemar de Rockstar donc, surtout à une semaine de la grande présentation sur Netflix. CyberLeek a menacé de poster d’autres vidéos, et on voit mal ce que Rockstar pourrait faire pour le moment si ce n’est travailler avec les autorités pour retrouver au plus vite qui se cache derrière toutes ces fuites.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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