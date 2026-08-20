GTA 6 : Avec la nouvelle fuite, le hackeur semble montrer qu’il est en possession d’une version jouable du jeu

Prenez dès maintenant garde aux spoilers

La dernière fuite concernant potentiellement GTA 6 (à moins qu’il ne s’agisse d’un fake très élaboré) vient d’être postée juste avant midi, et si celle-ci fait plus parler que les autres, c’est pour une séquence bien précise. On passera sous silence la majorité de la vidéo pour se concentrer sur ce qui arrive à la fin, où l’on peut voir l’un des personnages (on reste volontairement flou) tirer sur un mur pour former un mot avec les impacts de balles. Ce mot n’est autre que « Leek », soit une référence claire à CyberLeek.

Ce qui indique donc que ce dernier serait en possession d’une build jouable du jeu, ce qui est assez différent d’une fuite de donnée standard. Si cela vient à se confirmer, selon l’étendue de la build à laquelle il a accès, le hacker pourrait révéler des tonnes d’informations sur le jeu, notamment des spoilers importants sur l’intrigue principale.

Le pire cauchemar de Rockstar donc, surtout à une semaine de la grande présentation sur Netflix. CyberLeek a menacé de poster d’autres vidéos, et on voit mal ce que Rockstar pourrait faire pour le moment si ce n’est travailler avec les autorités pour retrouver au plus vite qui se cache derrière toutes ces fuites.