Grounded sortira en accès anticipé le 28 juillet sur PC et Xbox One

Présenté pour la première fois lors du X019, Grounded, le jeu de survie d’Obsidian Entertainment, a profité de l’Inside Xbox diffusé hier soir pour annoncer l’arrivée de son accès anticipé le 28 juillet prochain sur PC, via Microsoft Store et Steam, et Xbox One. Il sera aussi disponible à cette date pour tous les possesseurs du Xbox Game Pass.

Selon la page Steam du titre, les joueurs auront accès dès cet été à environ 20% de la campagne principale, trois biotopes à explorer (les prairies, les haies et le brouillard) et aux modes solo, coopération et arachnophobie. Côté fonctionnalités, l’artisanat, les constructions de bases et l’équipement de rang 1 et 2 seront de la partie.

Sortie prévue l’année prochaine ?

L’Inside Xbox a également été l’occasion pour le studio américain de présenter un story trailer. Désormais devenu aussi grand qu’un insecte, vous êtes coincés dans le jardin d’une maison de banlieue où vous ferez la connaissance de BURG.L. Ce robot semble capable de vous redonner votre taille normal mais il est en panne. Vous devez le réparer tout en survivant aux attaques des prédateurs qui veulent votre peau.

En fonction du déroulement de l’accès anticipé, Grounded pourrait sortir officiellement l’année prochaine sur PC et Xbox One.