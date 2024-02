Hi-Fi Rush le grand absent

Bien que Phil Spencer n’ait pas divulgué les noms des quatre jeux qui seraient prochainement disponibles chez la concurrence, les informations recueillies par certains médias, dont The Verge, avaient déjà révélé quatre titres : Pentiment, Grounded, Sea of Thieves, et Hi-Fi Rush. Le Nintendo Direct d’aujourd’hui a effectivement confirmé deux titres de cette liste développés par Obsidian Entertainment.

On commence par Grounded qui a eu droit à un trailer dédié. Ce jeu de survie nous plonge dans un monde microscopique, où nous sommes réduits à la taille d’une fourmi dans un jardin de banlieue, transformé en une jungle dense et dangereuse. Vous allez ainsi devoir collecter des ressources, construire des abris, fabriquer des outils et des armes, et combattre la faune du jardin, autrement dit des insectes ou encore arachnides. Grounded peut être joué seul ou en coopération avec jusqu’à quatre joueurs. Déjà disponible sur Xbox et PC, il sortira le 16 avril prochain sur Nintendo Switch.

Le second jeu est l’une des plus belles surprises de l’année 2022, Pentiment. Il s’agit d’un jeu d’aventure/narratif qui nous plonge dans l’Europe du XVIe siècle. On y Andreas Maler, un artiste en quête de vérité au cœur d’une série de mystères et de drames se déroulant dans une communauté bavaroise. Il se distingue surtout grâce à sa direction artistique, inspiré des manuscrits enluminés et de l’art de la Renaissance, et d’un gameplay reposant sur l’exploration, les dialogues et la résolution de puzzles. Vos décisions ont également un fort impact sur le déroulement des évènements. Nous vous recommandons la lecture de notre test pour en savoir plus. Pentiment sortira demain sur Nintendo Switch, soit le 22 février 2024.

Il est vrai que l’on s’attendait surtout à voir Hi-Fi Rush en tête de liste, mais peut-être qu’Xbox le garde sous le coude pour une future annonce. Sur la prochaine Switch qui sait ?