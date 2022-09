Accueil » Actualités » Gori: Cuddly Carnage sortira également sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en 2023

Voilà une bonne nouvelle qui va faire chat-crément plaisir aux joueurs et aux joueuses intéressé(e)s par Gori: Cuddly Carnage. Initialement prévu pour sortir uniquement sur PC l’an prochain, le skate-and-slash développé par Angry Demon Studio et édité par Wired Productions sera également disponible en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Une nouvelle démo disponible sur Steam

En plus de partager cette information par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay explosif et déjanté, les développeurs ont ajouté qu’une nouvelle démo de leur titre « bourré d’action et au langage pas châtié pour deux sous, pétri de destruction intense et de combats brutaux » est jouable dès maintenant sur Steam dans le cadre de l’événement des Bastonnades qui a lieu du 19 au 26 septembre. Une belle opportunité de voir ce que le jeu a déjà dans le ventre.

Rendez-vous en 2023 pour découvrir les aventures du trio Gori, le chat le plus mignon et le plus cool du monde, CH1-P, une IA qui passe son temps à se plaindre, et F.R.A.N.K., un skate volant, intelligent et affuté comme un katana, sur PC et consoles.