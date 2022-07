Gori: Cuddly Carnage

Gori: Cuddly Carnade est un skate-and-slash (mix entre jeu de skate et hack 'n' slash) en vue à la troisième personne développé par Angry Demon Studio et édité par Wired Productions. Se déroulant dans un univers futuriste, les joueurs et les joueuses suivent les aventures du trio Gori, le chat le plus mignon et le plus cool du monde, CH1-P, une IA qui passe son temps à se plaindre, et F.R.A.N.K., un skate volant, intelligent et affuté comme un katana. Sa mission : vaincre par tous les moyens possibles l'Armée adorable, une horde de jouets mutants et assoiffés de sang qui a exterminé l'humanité et ravagé tout ce qui n'était pas assez mimi à ses yeux.