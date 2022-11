Gori: Cuddly Carnage se la joue Fast & Furious dans son nouveau trailer

Chapeauté par les développeurs de Angry Demon Studio et repéré par Wired Productions, Gori: Cuddly Carnage est un titre indépendant qui a de quoi susciter un peu d’intérêt : un chat, un univers cyberpunk, un skate et de l’action. Présenté comme un « skate-and-slash » de la bouche des créateurs, le jeu nous fait suivre un félin qui se la joue cool, accompagné de son skate volant, qui a une réelle personnalité. A l’occasion de la mini-conférence PC Gaming Show 2023 Preview de cette semaine, on a pu revoir ce projet particulier aux côtés de Jumplight Odyssey et Ravenbound.

Rapide et dangeureux

Bien sûr, aucun rapport avec la série de films d’action avec Vin Diesel, mais cette dernière bande-annonce, estampillée Fast and Fur-ious, joue sur les mots. Rien de bien inédit non plus mais un un bel aperçu de ce qui nous attend. On y suivra donc Gori et son skate, à travers une cité clairement futuriste, où l’on va poutrer tout un tas d’adversaires à coup de katana et de tirs à distance, le tout, entre deux phases de plateformes et de rides. C’est dynamique, loufoque, et donc forcément aguicheur.

Gori: Cuddly Carnage est attendu pour l’année 2023 sans date précise. Il sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Un peu partout en somme.