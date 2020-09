Godfall dévoile ses dates de sortie

Gearbox a toujours été très fier du fait que Godfall soit le premier titre officiellement annoncé pour la PlayStation 5, il est donc assez logique qu’il sorte en même temps que la console. Problème, la PS5 n’a pas une sortie mondiale et le jeu n’est pas une exclusivité.

Randy en remet une couche avec Epic

Godfall sera mis en vente le 19 novembre chez nous sur la console de Sony mais les utilisateurs PC pourront en profiter plus tôt. En effet, cette version aura droit à la sortie mondiale et sera donc disponible dès le 12 novembre sur l’Epic Games Store. On rappelle au passage pour les fans de Borderlands que l’épée de Zer0 fait partie des bonus de précommande. Et sinon vous pouvez aussi précommander la PlayStation 5 hein…

Godfall sortira donc le 12 novembre sur PC et le 19 sur PlayStation 5.