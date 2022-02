Le studio derrière Godfall travaille sur un nouveau shooter en coopération

Counterplay Games n’a pas réussi à rencontrer autant de succès que prévu avec la sortie de Godfall, et si le jeu s’est offert un passage gratuit sur le PS Plus et l’Epic Games Store, du moins dans une version allégée, cela ne suffira sans doute pas pour relancer l’intérêt autour du titre. C’est donc sans surprise qu’on apprend que les choses bougent en coulisses, et que le studio est actuellement à l’œuvre sur un nouveau projet.

Un shooter très orienté action en préparation

C’est le site VeryAli Gaming, relayé par VGC, qui a repéré de nombreuses offres d’emploi postées sur le site du studio, qui donnent justement des précisions sur la nature de ce prochain projet.

Sur ce listing, on peut y voir une offre pour un poste de producteur, qui aurait pour but de travailler sur un jeu non-annoncé qui serait un jeu « d’action-shooter fantasy coopératif ». Celui-ci serait très axé sur le combat, comme Godfall finalement. Une autre offre précise également qu’il s’agira d’une nouvelle licence, et que le titre se dirigerait vers une sortie multiplateformes sur les consoles next-gen.

On en sait pas plus pour le moment, mais on espère pour le studio que le titre aura droit à un meilleur accueil que Godfall.