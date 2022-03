Godfall débarque sur Xbox et Steam dès le 7 avril prochain, en même temps que son Ultimate Edition

Godfall aura « marqué » l’histoire de la PS5 en étant l’une des seules exclusivités consoles lors du lancement. En plus de sa sortie sur PC, le jeu s’était récemment offert une version PS4, et même une version allégée qui n’a pas manqué de faire débattre, et on apprend aujourd’hui que son statut d’exclusivité va prendre fin, puisque Epic Games et Counterplay Games annoncent qu’une Ultimate Edition sera bientôt disponible, aussi sur Xbox.

On renfile l’armure, mais sur Xbox et Steam

Godfall Ultimate Edition comprendra donc le jeu de base (complet) ainsi tous les DLC sortis à ce jour, comme l’extension Fire & Darkness, les différentes mises à jour ou encore les bonus de précommande. Cette version possèdera également la dernière update du jeu, « Exalted », qui rend les combats plus rapides, tout en ajoutant des armes et des améliorations de l’histoire.

Cette édition spéciale sera donc disponible sur l’Epic Games Store, PS4 et PS5, mais aussi sur Xbox One, Xbox Series et même Steam. Sur ces nouvelles plateformes, le prix de lancement passera d’ailleurs à 29,99 € au lieu de 39,99 €.

Et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour découvrir ces versions, puisque Godfall Ultimate Edition arrivera le 7 avril prochain.