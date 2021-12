PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2021

Les abonnés et abonnés PlayStation Plus en ont l’habitude, de nouveaux jeux s’ajoutent au catalogue PlayStation Plus chaque mois. Après avoir profité de Knockout City et de Kingdoms of Amalur en novembre, les jeux de décembre arrivent très prochainement. Alors, quels sont les prochains jeux ? Quand arrivent les jeux PS Plus de décembre 2021 ? On vous dit tout en vidéo.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de décembre 2021 ?

On vous présente les trois nouveaux jeux dans cette vidéo, histoire de tout connaître des nouveaux titres PS Plus. A noter qu’en plus de ces trois jeux, on y retrouve les trois précédents jeux PlayStation VR disponibles en novembre, qui restent pour un total de deux mois.

Attention, à noter que Godfall Challenger Edition est une version limitée, ne donnant accès qu’au endgame. Si vous souhaitez profiter de l’histoire, il faudra payer un supplément. Notez enfin que les jeux PlayStation plus arriveront le mardi 7 novembre 2021 dans la journée.