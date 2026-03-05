Test God of War: Sons of Sparta – La jeunesse de Kratos dans un épisode fiévreux

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
5.5

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de God of War: Sons of Sparta
God of War: Sons of Sparta
ps5

Date de sortie : 13/02/2026

  • Très généreux dans son contenu annexe
  • La relation fraternelle Deimos/Kratos
  • Les différents biomes à parcourir
  • Quelques armes divines franchement chouettes
  • Bande-son exceptionnelle
  • Un metroidvania avec des idées de mécaniques plaisantes
  • Le construction globale reste honnête
  • Quelques moments poignant, du moins sur la fin
  • Une poignée d'énigmes tantôt sympathiques...
  • ... Tantôt rébarbatives et peu intéressantes
  • Une narration trop anecdotique
  • Progression soporifique et peu surprenante
  • Le mode coop, cantonné que dans un pauvre mode optionnel
  • L'IA vraiment à la rue
  • Les coups pas impactant du tout
  • Des choix de game design étranges, dont sur la hitbox
  • D'innombrables bugs hallucinants
  • L'esthétique entre rétro et réaliste, ça ne prend pas
5.5

Si le jeu God of War: Sons of Sparta se révèle clairement proche du moyen dans sa qualité, c’est sûrement à cause de la pression instaurée par Sony sur Mega Cat Studios, voire son inexpérience dans la conception d’un titre d’une grosse licence attendue de toute part. Pourtant, on sent la volonté de l’équipe de proposer un système déjà connu pour brosser les fans dans le sens du poil, et essayer la franchise au metroidvania. Un concept qui marche au début, mais qui finit par s’essouffler avec de trop nombreux problèmes de gameplay, des choix de game design dont on se serait bien passé, et une construction au mieux classique, au pire lassante dans sa boucle. L’aspect visuel rétro comme sa narration ont du mal à prendre, la faute  à une période de la vie de Kratos dont on ne prêtera jamais attention. Bien évidemment, le titre regorge d’idées, il y a des moments poignants, mais il fallait peut-être essayer quelque chose de plus original. Une production tiédasse qui n’arrivera sans doute jamais à marquer son empreinte de spartiate.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

[MAJ] Christopher Judge (God of War) semble indiquer que le prochain jeu de Santa Monica Studios sera révélé à la fin de l’été

pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : [MAJ] Christopher Judge (God of War) semble indiquer que le prochain jeu de Santa Monica Studios sera révélé à la fin de l’été

God of War Sons of Sparta, jeu d’action-plateformes 2D retraçant la jeunesse de Kratos, est disponible dès maintenant sur PS5

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : God of War Sons of Sparta, jeu d’action-plateformes 2D retraçant la jeunesse de Kratos, est disponible dès maintenant sur PS5

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

Kena: Bridge of Spirits : En attendant le deuxième opus, le premier va débarquer ce printemps sur Switch 2

pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Kena: Bridge of Spirits : En attendant le deuxième opus, le premier va débarquer ce printemps sur Switch 2
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires