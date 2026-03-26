God of War : La série d’Amazon recrute sa Freya, qui sera jouée par Sonya Walger

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C’était le seul grand rôle secondaire qui manquait à la série God of War produite par Amazon. Alors que toute la production se met en place avec un essayage costume qui n’a pas convaincu Internet, il restait encore à déterminer qui allait prêter ses traits à Freya, personnage très important des deux derniers jeux God of War. Variety nous révèle aujourd’hui qui a été choisi pour interpréter ce rôle.

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