God of War : La série d’Amazon recrute sa Freya, qui sera jouée par Sonya Walger

Tout le monde est enfin là, du moins pour la première saison

Pour incarner Freya dans la série God of War, Amazon et Sony ne sont pas allés chercher une totale inconnue, du moins pour celles et ceux qui ont vu la série Lost. C’est Sonya Walger qui jouera donc la déesse dans cette adaptation, et on se rappellera d’elle pour son rôle de Penny Widmore, même si vous avez aussi pu la voir récemment dans la série d’Apple For All Mankind, ainsi que dans une autre série d’Amazon, Night Sky.

Maintenant que le casting est à peu près complété, le véritable tournage peut sans doute commencer pour la série God of War. Et puisque la première image n’a pas convaincu, on peut s’attendre à ce qu’Amazon soit un peu plus secret sur la production dans les mois à venir, histoire d’être sûr de montrer un produit bien fini la prochaine fois, histoire de ne pas s’attirer les foudres des fans, à défaut de celles de Thor.