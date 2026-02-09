La série God of War a trouvé son Atreus avec le jeune acteur Callum Vinson

Boy !

Le site nous informe aujourd’hui qu’Atreus sera joué par Callum Vinson, un acteur qui ne vous dit probablement rien à cause de sa jeunesse, même s’il a été aperçu dans la mini-série La Rivière des disparues ou encore The Night Agent le temps d’un épisode. Il sera aussi à l’affiche de The Crystal Lake, série préquelle de Vendredi 13 où il incarnera un jeune Jason Voorhees.

Et c’est donc lui qui incarnera Atreus dans la série God of War, aux côtés de Ryan Hurst en tant que Kratos. Difficile de savoir à quoi on peut s’attendre ici, mais on ne pourra que souhaiter bon courage au jeune acteur qui va ici recevoir une très grande exposition dans les prochains mois, avec un rôle qui sera particulièrement scruté.

Toujours pas de date de diffusion pour la série, mais on imagine que le tournage devrait démarrer d’ici peu de temps.

Crédits photo : Meg Vinson; Sony/Amazon