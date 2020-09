Ghostrunner sortira le 27 octobre sur PC, PS4 et Xbox One

Après avoir montré pas mal de gameplay et avoir sorti sa démo, que nous avions décrite dans notre aperçu, le FPS frénétique Ghostrunner s’est enfin décidé à nous communiquer sa date de sortie, et le titre ne devrait plus tarder.

Une date de sortie qui arrive vite

On apprend grâce à un nouveau trailer que ce Ghostrunner débarquera dès le 27 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. Cette vidéo nous permet d’avoir un nouvel aperçu du gameplay du titre, qui proposera des déplacements et des affrontements nerveux, avec une mécanique qui permet de tuer les ennemis en un coup, à condition de survivre vous aussi.

Rendez-vous le 27 octobre prochain pour voir si ce Ghostrunner tient toutes ses promesses.