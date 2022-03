PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2022

Tous les mois, Sony déploient de nouveaux jeux « gratuits » à disposition des abonnés PlayStation Plus. Alors qu’on attend l’officialisation du Projet Spartacus, futur successeur du PS Plus, on pourra bientôt télécharger les jeux de ce mois-ci. Après un mois de février relativement décevant, découvrons en vidéo les jeux PlayStation Plus de mars 2022.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mars 2022 ?

En moins de quatre minutes, on vous présente alors les jeux PS Plus qui seront disponibles ce mardi. On y retrouve du parkour et des jeux multijoueurs, que ce soit à faire en coopération ou en compétition.

Pour rappel, les jeux PlayStation Plus seront disponibles aujourd’hui, ce 1er mars, dans la journée. Vous pourrez les télécharger via le PlayStation Store ou l’onglet dédié aux abonnés.