Ghostrunner tease l’annonce de son futur DLC et ouvre les inscriptions à sa bêta fermée

Ghostrunner, le jeu d’action frénétique à la première personne développé par le studio Polonais One More Level (très bien reçu dans nos colonnes), tease l’annonce de son “Ultimate DLC”, et vous avez d’ores et déjà l’opportunité de vous inscrire à sa bêta fermée. Le jeu est disponible depuis plus d’un mois dans ses versions nouvelles générations.

Un teaser mystérieux

Peu d’informations dans ce teaser très énigmatique. Si ce n’est quelques décors, et un texte plutôt cryptique accompagnant l’annonce :

“Vous êtes dans un rêve. Un enfant s’approche de vous et vous demande votre chemin. Pendant que l’enfant parle, vous remarquez un serpent dans l’herbe sur le point de les attaquer. Que dites-vous ?”

Rendez-vous le 30 novembre pour plus d’informations. En attendant, pour vous inscrire à sa bêta fermée, il suffit de vous rendre sur la page officielle. Pour rappel, les précédents DLC proposaient essentiellement des éléments cosmétiques, de nouvelles armes, ainsi que de nouveaux modes de jeu. L’appellation “Ultimate DLC” laisse entrevoir et espérer un contenu plus substantiel.

Ghostrunner fête ce mois-ci ses 1 an, et est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.