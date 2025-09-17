Ghost of Yotei fait la part belle à l’action dans une nouvelle vidéo pleine d’hémoglobine
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Atsu prendra la relève de Jin Sakai dans deux petites semaines, lorsque Ghost of Yotei sera enfin disponible. Avant d’en savoir un peu plus au sujet de ce deuxième épisode via notre test complet qui est en préparation, vous pouvez en voir davantage via les multiples vidéos de Sucker Punch publie ces derniers jours. Après avoir présenté les décors de son prochain titre via une vidéo relaxante, le studio fait ici tout l’inverse en mettant l’accent sur le sang et la violence.
Atsu montre tout ce qu’elle sait faire avec une lame
Dans la dernière bande-annonce de Ghost of Yotei, place à la vengeance. Après un drame survenu lorsqu’elle était plus jeune, Atsu vient se venger et elle ne compte pas faire dans la demi-mesure. Cette nouvelle vidéo nous montre tous les talents martiaux de notre nouvelle protagoniste, qui sera à l’aise avec beaucoup de types d’armes pour mieux trancher ses ennemis dans le vif, surtout ceux qui sont responsables de la mort des membres de sa famille. Ce prochain épisode promet donc une bonne dose d’action avec des duels dans la lignée de Ghost of Tsushima.
Ghost of Yotei sortira en exclusivité sur PS5 le 2 octobre prochain. La question est maintenant de savoir si l’on reverra le jeu via un trailer de lancement diffusé lors d’un State of Play à venir durant le mois de septembre ?
La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 02/10/2025