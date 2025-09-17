Ghost of Yotei fait la part belle à l’action dans une nouvelle vidéo pleine d’hémoglobine

Atsu montre tout ce qu’elle sait faire avec une lame

Dans la dernière bande-annonce de Ghost of Yotei, place à la vengeance. Après un drame survenu lorsqu’elle était plus jeune, Atsu vient se venger et elle ne compte pas faire dans la demi-mesure. Cette nouvelle vidéo nous montre tous les talents martiaux de notre nouvelle protagoniste, qui sera à l’aise avec beaucoup de types d’armes pour mieux trancher ses ennemis dans le vif, surtout ceux qui sont responsables de la mort des membres de sa famille. Ce prochain épisode promet donc une bonne dose d’action avec des duels dans la lignée de Ghost of Tsushima.

Ghost of Yotei sortira en exclusivité sur PS5 le 2 octobre prochain. La question est maintenant de savoir si l’on reverra le jeu via un trailer de lancement diffusé lors d’un State of Play à venir durant le mois de septembre ?