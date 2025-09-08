Ghost of Yotei : Faites le tour de la région d’Ezo grâce à une nouvelle vidéo qui présente tous les décors
Rédigé par Jordan
C’est dans un peu moins d’un mois que Ghost of Yotei sera enfin disponible, nous laissant découvrir un tout nouveau monde ouvert inspiré par la région d’Ezo, aujourd’hui appelée Hokkaidō. Un endroit qui promet d’offrir des paysages similaires à ceux de Tsushima, tout en apportant d’autres panoramas tout aussi colorés et somptueux à regarder. Avant la sortie du jeu, Sucker Punch et PlayStation ont décidé de mettre en avant ce nouveau cadre dans une longue vidéo qui ne s’attarde que sur les lieux que vous traverserez.
Un aperçu de la beauté d’Ezo
Dans cette vidéo de 10 minutes consacrée à Ghost of Yotei, ne vous attendez pas à voir Atsu trancher ses ennemis avec ses différentes armes. Ici, tout appelle au calme et à la contemplation, avec une présentation des différents panoramas qui nous attendent au sein de ce nouvel épisode.
Entre des lacs gelés, des champs de fleurs, des criques mystérieuses et le mont Yotei qui surplombe le tout, le jeu de Sucker Punch promet, comme son prédécesseur, un sacré dépaysement. Tout cela est présenté avec une version longue du morceau « The North », que l’on doit au compositeur Toma Otowa et qui nous accompagnera lors de notre quête de vengeance, dans les moments les plus paisibles.
Ghost of Yotei sortira en exclusivité sur PS5 le 2 octobre prochain.
