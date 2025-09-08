Ghost of Yotei : Faites le tour de la région d’Ezo grâce à une nouvelle vidéo qui présente tous les décors

Un aperçu de la beauté d’Ezo

Dans cette vidéo de 10 minutes consacrée à Ghost of Yotei, ne vous attendez pas à voir Atsu trancher ses ennemis avec ses différentes armes. Ici, tout appelle au calme et à la contemplation, avec une présentation des différents panoramas qui nous attendent au sein de ce nouvel épisode.

Entre des lacs gelés, des champs de fleurs, des criques mystérieuses et le mont Yotei qui surplombe le tout, le jeu de Sucker Punch promet, comme son prédécesseur, un sacré dépaysement. Tout cela est présenté avec une version longue du morceau « The North », que l’on doit au compositeur Toma Otowa et qui nous accompagnera lors de notre quête de vengeance, dans les moments les plus paisibles.

Ghost of Yotei sortira en exclusivité sur PS5 le 2 octobre prochain.