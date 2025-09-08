Ghost of Yotei : Faites le tour de la région d’Ezo grâce à une nouvelle vidéo qui présente tous les décors

C’est dans un peu moins d’un mois que Ghost of Yotei sera enfin disponible, nous laissant découvrir un tout nouveau monde ouvert inspiré par la région d’Ezo, aujourd’hui appelée Hokkaidō. Un endroit qui promet d’offrir des paysages similaires à ceux de Tsushima, tout en apportant d’autres panoramas tout aussi colorés et somptueux à regarder. Avant la sortie du jeu, Sucker Punch et PlayStation ont décidé de mettre en avant ce nouveau cadre dans une longue vidéo qui ne s’attarde que sur les lieux que vous traverserez.

Jaquette de Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
ps5

Date de sortie : 02/10/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

