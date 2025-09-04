La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

Où précommander les éditions limitées de PS5 et DualSense Ghost of Yotei ?

Si vous attendez Ghost of Yotei avec impatience et que vous n’avez pas encore de PlayStation 5, c’est peut-être le moment idéal pour craquer. Sony lance aujourd’hui les précommandes autour de son édition limitée d’accessoires et de consoles à l’effigie du jeu de Sucker Punch, à la fois sur son site officiel et chez différents revendeurs.

PS5 Édition limitée dorée

Dans ce premier pack, vous retrouverez la PS5 Slim ou Pro avec un revêtement spécial aux couleurs de Ghost of Yotei, ainsi qu’une manette DualSense en édition limitée elle aussi décorée pour l’occasion. Comme on pouvait s’y attendre, cette édition ne sera pas donnée même pour une PS5 standard, puisque le jeu est compris dans une édition numérique. Il faudra ici compter 599 € pour vous procurer ce pack. Hormis sur le site officiel de la marque, on retrouve ce pack chez divers revendeurs comme Cdiscount et Auchan.

Manette DualSense Édition limitée dorée

Si vous préférez limiter les dépenses et n’acheter que la DualSense édition limitée Ghost of Yotei, c’est également possible. Sur cette manette, on peut voir la nouvelle protagoniste, Atsu, entourée de motifs d’or pour une manette blanche et grise. Celle-ci est vendue au prix fort pour une DualSense, c’est-à-dire 84,99 €. Elle est disponible chez plusieurs revendeurs, dont Cdiscount et Auchan.

Façade PS5 Édition limitée dorée

Et si vous souhaitez habiller votre PS5 aux couleurs du jeu, sans devoir pour autant racheter une machine complète, c’est faisable. Une façade spéciale pour les modèles de PS5 Slim est vendue au prix de 64,99 €.

PS5 Édition limitée noire

Enfin, une autre version de la PS5 et de la DualSense est proposée, cette fois-ci avec des teintes de noir et toujours au même prix, 599 €. Cependant, pour obtenir cette console dont les stocks seront sans doute plus faibles, il faudra se rendre sur le site officiel de PlayStation.

Pour rappel, Ghost of Yotei sera disponible à partir du 2 octobre, au même titre que ces consoles et accessoires.