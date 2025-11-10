Ghost of Yotei est en tête des ventes sur le PS Store au Japon en octobre, mais en Occident, Battlefield 6 est devant

Duel serré dans plusieurs régions du monde

Et c’est au Japon que Ghost of Yotei s’impose sans mal face à la concurrence. Le jeu se hisse à la toute première place des jeux les plus téléchargés d’octobre sur le PS Store sur ce territoire, ce qui n’était pas forcément simple dans un mois aussi chargé. Il devance ainsi Battlefield 6, qui peut quant à lui se rattraper ailleurs dans le monde. En jetant un œil aux classements européens et américains, on constate que c’est en effet le jeu d’Electronic Arts qui arrive à la première place. Une tête de liste assez logique, d’autant plus que Ghost of Yotei n’a pas à rougir étant donné qu’ici, il n’est relégué qu’à la seconde place.

Pour le classement européen, le podium est complété par EA Sports FC 26, qui a largement dominé le mois de septembre. S’ensuit alors l’increvable GTA V à la quatrième position, puis ARC Raiders, qui fait un très bon début dans la mesure où il est arrivé à la toute fin du mois.

Voici le classement complet des jeux PS5 les plus téléchargés en Europe sur le mois d’octobre :