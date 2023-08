Genshin Impact : Faites la connaissance de Wriothesley et de Neuvillette, les personnages de la version 4.1

Stalker 2: Heart of Chornobyl pourrait toujours sortir en 2023 selon un listing officiel

On a joué à Lords of the Fallen, un Souls-Like prometteur ? Notre premier avis en vidéo

Call of Duty: Modern Warfare III sortira aussi sur PS4 et Xbox One, et sa bêta aura d’abord lieu sur PlayStation

Baldur’s Gate 3 brise son record et fait le plein de statistiques étonnantes

Overwatch 2 devient le jeu le plus mal noté de tous les temps sur Steam

Débrief’ : South Park, Tortues Ninjas Ronin, Pokémon Presents, Red Dead Redemption et GTA

Gangs of Sherwood : Tout savoir sur ce jeu d’action coopératif dans l’univers Robin des Bois

PS5 Slim : Une fuite montrerait le nouveau modèle de la console de Sony en vidéo

Le jeu d’action-aventure Outcast 2: A New Beginning fait le beau en nous présentant la planète Adelpha en vidéo

Gothic Remake fait à nouveau parler de lui avec un trailer, mais sans donner de date de sortie

Titan Quest II : Le hack’n’slash annoncé, voici les premières images

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est annoncé par THQ Nordic sur PC, PS5 et Xbox Series

South Park Snow Day annoncé, un jeu multijoueur coopératif pour 2024

Borderlands 4 confirmé pour 2023 ? Deux rumeurs font parler d’elles, mais il s’agirait d’une simple erreur

Black Myth Wukong et Alan Wake 2 seront au programme de la conférence d’ouverture de la Gamescom

Palia : Le MMO est maintenant disponible via une bêta ouverte sur PC, en attendant sa version Switch

Baldur’s Gate 3 : 10 conseils et astuces pour les néophytes à la licence et à Donjons & Dragons

GTA 5 : Rockstar met la main sur Cfx.re, le groupe qui a fait exploser GTA RP, en vue de travailler sur GTA 6 ?

Ys X Nordics : L’action-RPG japonais fait le point sur son gameplay dans une nouvelle vidéo

11 jeux Warhammer à venir en 2023 et 2024 (Space Marine 2, Age of Sigmar…), on fait le point en vidéo

Overwatch 2 présente Illari, sa nouvelle héroïne de type support, et sort ses missions d’histoire Invasion

Hello Engineer : Le spin-off de Hello Neighbor centré sur la construction arrive enfin sur consoles et PC

Lollipop Chainsaw RePOP : Le remake du jeu de Suda51 est repoussé et sortira finalement durant l’été 2024