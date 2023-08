Genshin Impact met en lumière Lyney, le premier personnage 5 étoiles de la région de Fontaine

La magie s’invite dans Genshin

Lyney se présente comme le magicien le plus expérimenté de Fontaine, et il est un personnage au look définitivement à part dans le casting du jeu. Cet archer Pyro sera en mesure de faire des tours de passe-passe avec son chapeau, qu’il pourra transformer en bombe pour infliger de gros dégâts aux ennemis. On découvre ici sa vidéo d’introduction qui nous tease un peu plus le caractère du personnage.

Pour rappel, Lyney sera accompagné par sa sœur jumelle Lynette sur la première bannière de Fontaine, tandis que son frère Freminet sera le nouveau personnage 4 étoiles de la seconde bannière. La version 4.0 du jeu sortira le 16 août prochain.

