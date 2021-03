Genshin Impact annonce sa version PS5 pour ce printemps

Genshin Impact a déjà prouvé qu’il était un succès sur mobile, et nul doute que les versions PC et PS4 contribuent également aux bénéfices records amassés par miHoYo. Si on attend toujours des nouvelles de la version Switch, qui est normalement toujours au programme, le studio a annoncé qu’une vraie version PS5 allait bientôt voir le jour.

Une version PS5 native au programme

Jusqu’ici, il était bien bien possible de jouer à la version PS4 de Genshin Impact via la PS5 avec quelques améliorations, comme un meilleur framerate et des temps de chargement réduits. Cette vraie version PS5 ira encore plus avec ces améliorations, avec des écrans de chargements encore plus courts, de la 4K et de meilleures textures. La DualSense sera aussi mis à l’honneur dans cette version.

Pas de date précise à se mettre sous la dent concernant cette nouvelle version, mais elle devrait arriver durant le printemps. Peut-être en même temps que la version 1.5 ?

Genshin Impact est pour le moment disponible sur PC, PS4, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.